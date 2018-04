Irã tem urânio enriquecido para produzir bomba atômica

Na primeira avaliação do programa nuclear iraniano desde que o presidente Barack Obama assumiu o cargo, os inspetores atômicos descobriram que recentemente minimizou em um terço a quantidade de urânio que enriqueceu, segundo apontaram oficiais da ONU na quinta-feira, 19. Eles afirmaram ainda que, pela primeira vez, a quantia de urânio que Teerã tem acumulado - mais de uma tonelada - é suficiente, com o acréscimo de purificação, para a construção de uma bomba atômica. Veja também: O programa nuclear do Irã Em um relatório divulgado em Viena, a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) afirmou que descobriu outros 208 quilos de urânio pouco enriquecido, um terço a mais do que o Irã informou anteriormente. A agência fez a descoberta durante seu inventário físico anual de materiais nucleares na usina de enriquecimento de Natanz. Especialistas independentes em armas nucleares ficaram surpresos com a descoberta e criticaram os inspetores por fazer a checagem dos avanços nucleares do Irã uma vez por ano. "É pior do que imaginávamos", afirmou Gary Milhollin, diretor do Projeto de Controle de Armas Nucleares de Wisconsin. "É alarmante que a produção real tenha sido minimizada em um terço". O impacto político do relatório, ainda que seja difícil de ser avaliado, pode ser significativo para a administração Obama. O presidente americano disse que quer iniciar negociações diretas com o Irã sobre o seu programa nucelar. Porém, esse processo poderia levar meses, e o relatório sugere que o Irã está seguindo cada vez mais rápido com o seu projeto de enriquecimento de urânio. "Eles tem átomos suficientes" para fazer uma bomba atômica, afirmou um alto oficial americano sob anonimato. Sua declaração confirmou as expectativas feitas no ano passado por analistas nucleares particulares. Porém, o funcionário ressaltou que o material deve ser submetido a um enriquecimento adicional para ser usado como combustível de uma bomba e os inspetores não encontraram nenhum sinal de que o Irã esteja fazendo tais preparações. A descoberta sobre o excedente em um terço foi revelada no relatório quadrimestral da agência nuclear, divulgado na quinta-feira. O documento aponta que o Irã produziu um total de 1,010 kg de urânio pouco enriquecido. A discrepância foi percebida o quando o relatório apontou que o novo total surgiu da soma de 171 kg de produção nova a 839 kg de produção antiga, sendo que a agência havia previamente relatado a antiga produção como sendo de 630 kg. Então, os iranianos teriam produzido muito mais urânio do que o informado anteriormente - 209 kg a mais, um aumento de um terço. Os oficiais da ONU explicaram que a discrepância é resultado da diferença entre as estimativas iranianas e uma medida mais precisa. Além disso, os inspetores afirmaram que as inconsistências são razoável para uma nova usina de enriquecimento iraniana. Porém, eles descartaram as sugestões de que a diferença no número signifique que o Irã poderia contrabandear o enriquecimento de urânio fora da usina de Natanz para processá-lo em algum lugar secreto. "Estamos certos de que nenhum material poderia ter deixado a usina sem o nosso conhecimento", afirmou o oficial da ONU, embora tenha admitido que a equipe de inspeção faça o relatório apenas anualmente. O documento dá ainda números atualizados de centrifugas - máquinas usadas para enriquecer o urânio e transformá-lo em combustível. Em Natanz, o Irã está trabalhando com aproximadamente 4 mil centrifugas e tem mais 1.600 instaladas, no total de 5.600.