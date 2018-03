Irã terá nova defesa antiaérea russa em 2009, diz Israel O Irã deve receber até o fim deste ano um novo sistema de defesa antiaérea produzido pela Rússia, que ajudaria a defender as instalações nucleares do país no caso de um eventual ataque, disseram nesta quarta-feira fontes importantes da Defesa israelense. A primeira entrega das baterias de mísseis S-300 deve chegar no começo de setembro, segundo uma fonte, apesar de levar mais 12 meses para que sejam instalados e comecem a operar. O Irã, que já comprou mísseis terra-ar TOR-M1 da Rússia, anunciou em setembro que tinha encomendado mísseis S-300, mas não especificou quantos. Mas Moscou negou a transação. Washington lidera os esforços diplomáticos para impedir o acesso do Irã às tecnologias nucleares que sirvam para produzir bombas, enquanto afirma que o uso da força é a última opção a ser considerada caso o Irã não colabore. Israel, cujos aviões de guerra têm treinado para missões de longo alcance, fez ameaças parecidas. Mas os aliados parecem divergir sobre quando o Irã, que nega querer produzir armas atômicas, pode receber o S-300. A versão mais sofisticada do sistema pode rastrear 100 alvos de uma vez e atirar em aviões a 120km de distância. "Baseado no que sei, é extremamente improvável que aqueles mísseis contra aviões cheguem ao Irã tão cedo", disse o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Robert Gates, em um informe, no dia 9 de julho. Uma autoridade da Defesa israelense disse que o contrato do Irã com a Rússia exigia que os S-300 fossem entregues no fim de 2008. Uma segunda fonte disse que as primeiras unidades chegarão no começo de setembro. A autoridade concordou com a avaliação de especialistas independentes que acreditam que os S-300 aumentam os desafios que o Irã ofereceria a Israel, caso este o atacasse. As instalações nucleares iranianas são numerosas, distantes e fortificadas.