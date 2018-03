Irã testa mísseis e gera mais tensão com potências O Irã testou nove mísseis na quarta-feira e avisou os Estados Unidos e Israel que está pronto para retaliar caso sofra qualquer ataque em virtude de seu programa nuclear. O governo norte-americano, que acusa os iranianos de tentarem desenvolver bombas atômicas, disse ao Irã que não realize outros testes. O país islâmico, quarto maior produtor de petróleo no mundo, afirma que seu programa nuclear visa apenas à produção de eletricidade. Os mísseis testados pelo Irã provocaram ondas de choque nos mercados de petróleo, ajudando os preços do barril a subirem 2 dólares após baixas recentes. Especulações sobre a possibilidade de Israel bombardear o Irã intensificaram-se desde que o Estado judaico realizou um grande exercício militar no mês passado. E dirigentes norte-americanos não descartaram a hipótese de usar a força caso a diplomacia não consiga resolver o impasse em torno do programa nuclear iraniano. O comandante da Força Aérea da Guarda Revolucionária, Hossein Salami, afirmou em comentários divulgados por uma TV iraniana que os mísseis estavam prontos para serem disparados contra "alvos pré-determinados". Imagens mostraram mísseis saindo de suas plataformas de lançamento e deixando para trás uma trilha de fumaça branca. "Alertamos nossos inimigos que pretendem nos ameaçar com exercícios militares e operações psicológicas vazias que nossas mãos sempre estarão no gatilho e que nossos mísseis sempre estarão prontos para serem lançados", disse, segundo a agência de notícias Isna. O ministro iraniano da Defesa, Mostafa Mohammad Najjar, em declarações divulgadas pela agência de notícias Fars, disse que os mísseis iranianos visavam apenas à defesa do país e que estavam "a serviço da paz, da estabilidade e da segurança da região". O governo dos EUA determinou que o Irã "abra mão de futuros testes com mísseis caso deseje realmente conquistar a confiança do mundo". ESCUDO ANTIMÍSSIL A secretária norte-americana de Estado, Condoleezza Rice, sugeriu que os testes justificavam os planos dos EUA para construir um escudo antimíssil, algo a que a Rússia se opõe. "Os que afirmam não haver nenhuma ameaça iraniana contra a qual montar defesas antimíssil talvez devessem conversar com os iranianos sobre o alcance dos mísseis que testaram", disse Rice, na Bulgária. A França, a Alemanha e a Itália aderiram ao coro de críticas contra o Irã. "Esses mísseis são muito perigosos --é por isso que a comunidade internacional, e não apenas Israel, interessa-se por bloquear essa escalada de uma forma definitiva", disse o ministro italiano das Relações Exteriores, Franco Frattini, em Ramallah (Cisjordânia). A França disse que os testes faziam aumentar a preocupação da comunidade internacional e a Alemanha lamentou o fato de o Irã ter respondido a uma oferta de incentivos feita por potências mundiais com "um gesto mal intencionado". A State Press TV, do Irã, disse que entre os mísseis "altamente avançados" envolvidos nos testes estava o "novo" Shahab 3, que, segundo autoridades, teria um raio de alcance de 2.000 quilômetros. O Irã afirma que bases israelenses e norte-americanas encontram-se dentro de seu alcance. Israel, que seria o único país do Oriente Médio a ter armas nucleares, prometeu impedir que o Irã desenvolva uma bomba atômica. (Reportagem adicional de Hossein Jaseb e Paolo Biondi em Tokayo, Japão)