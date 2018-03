Irã vai controlar navios no Golfo se for atacado, diz jornal O comandante da Guarda Revolucionária disse que o Irã fará o controles de navios na rota do petróleo no Golfo Pérsico se a república islâmica for atacada, informou um jornal neste sábado. "Naturalmente, qualquer país sob ataque de um inimigo usa toda a sua capacidade e oportunidades para confrontar o inimigo. Levando em consideração a principal rota de exportação de energia, o Irã definitivamente irá agir para impor controles no Golfo Pérsico e no Estreito de Hormuz," afirmou o comandante-chefe Mohammad Ali Jafari ao jornal Jam-e Jam. (Escrito por Edmund Blair)