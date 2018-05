Irã vai cortar exportação de petróleo a 'alguns países'

"Logo iremos cortar a exportação de petróleo a alguns países", disse Rostam Qasemi, citado pela agência.

O contrato do petróleo tipo Brent subiu para cerca de 111,50 dólares o barril na sexta-feira. A alta ocorreu com expectativas de que o parlamento iraniano votaria uma lei para suspender as exportações à União Europeia já no início da próxima semana, em retaliação aos planos da UE de proibir as importações de petróleo do Irã a partir de julho, em meio ao aprofundamento das tensões sobre o programa nuclear de Teerã.

Mas, neste domingo, o parlamento iraniano decidiu adiar o debate sobre a lei.