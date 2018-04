Irã vai superar 'conspiração' contra moeda, diz aliado de Khamenei

DUBAI - O Irã vai derrotar a "conspiração" inimiga contra seus mercados de câmbio e ouro, disse um conselheiro do líder supremo da República Islâmica, aiatolá Ali Khamenei, nesta sexta-feira, 5, depois de protestos violentos contra a desvalorização da moeda local.

A tropa de choque da polícia entrou em confronto com manifestantes e prendeu doleiros na região do Grande Bazar de Teerã, na quarta-feira, durante protestos motivados pela desvalorização do rial, que perdeu cerca de um terço do seu valor frente ao dólar nos últimos dez dias.

Os manifestantes responsabilizaram o presidente Mahmoud Ahmadinejad pela crise econômica, que foi alimentada por sanções ocidentais por causa do programa nuclear iraniano.

Mas, até o momento, não houve qualquer crítica pública a Khamenei. "O Irã está superando a guerra psicológica e a conspiração que o inimigo levantou sobre o câmbio e o mercado de ouro, e essa guerra está constantemente flutuando", disse Gholam Ali Haddad Adel, um conselheiro de Khamenei, em reportagem da agência de notícias semioficial Fars.

"Os poderes arrogantes, com sua forma rude, pensam que a nação iraniana está disposta a abandonar a Revolução Islâmica através da pressão econômica, mas estamos estabelecendo a força econômica do Irã", disse.

As lojas do Grande Bazar de Teerã, onde em 1979 houve grande apoio à Revolução Islâmica, permaneceram fechadas na quinta-feira e a polícia realizou patrulha na área.

Associações comerciais disseram que o bazar deve reabrir no sábado, com presença da polícia. O local fica tradicionalmente fechado às sextas.