Iranianos comem 'o maior sanduíche' antes de registro de recorde O Irã não conseguiu na sexta-feira registrar no livro "Guinness World Records" o que seria o maior sanduíche do mundo porque os presentes no local começaram a comê-lo antes que ele pudesse ser medido. Os organizadores do evento planejavam apresentar um sanduíche de 1.500 metros de comprimento feito com 700 quilos de carne de ostra e mais 700 quilos de carne de galinha. O sanduíche foi montado em um parque de Teerã. A guloseima, no entanto, estava sendo medida quando se instalou uma situação caótica. O gigantesco sanduíche desapareceu dentro de poucos minutos, disse uma testemunha, legando aos três representantes do Guinness presentes no local um dilema. Um dos organizadores do evento afirmou que as imagens gravadas do sanduíche seriam enviadas às autoridades do Guinness. "Nós ainda acreditamos que o sanduíche será registrado no livro do Guinness por causa das provas e das imagens que serão enviadas," disse Parvin Shariati.