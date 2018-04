Iranianos votam em massa entre Ahmadinejad e moderados

Longas filas se formaram nos postos eleitorais da capital Teerã e de outros lugares, e o Ministério do Interior disse que deve haver comparecimento de 70 por cento dos eleitores. Algumas pessoas disseram ter esperado mais de duas horas para depositar seu voto.

"O comparecimento é inédito", disse o chefe da comissão eleitoral, Kamran Daneshjou.

Quatro candidatos estão na disputa, mas o maior concorrente de Ahmadinejad é o moderado Mirhossein Mousavi, cujos eleitores fizeram uma passeata pelas ruas de Teerã aos milhares para mostrar apoio.

A alta participação pode indicar a presença de muitos eleitores pró-reformas que se abstiveram quando Ahmadinejad conquistou uma surpreendente vitória nas urnas quatro anos atrás com a promessa de retomar os valores da revolução islâmica de 1979.

Uma vitória de Mousavi ajudaria a diminuir as tensões entre Teerã e o Ocidente, que tem preocupação com as ambições nucleares do Irã, e aumentaria as chances de um entendimento com o presidente dos EUA, Barack Obama, que tem falado sobre um recomeço nas relações entre os dois países.

Para os iranianos, a eleição é uma chance de julgar os quatro anos de governo de Ahmadinejad, particularmente sua administração da economia exportadora de petróleo da República Islâmica, que sofre com alta inflação e o desemprego.

A TV estatal informou que a votação pode ser estendida por duas horas, até 20h (12h30 de Brasília), devido ao alto comparecimento. Resultados preliminares devem ser divulgados no sábado. Especialista acreditam numa disputa apertada entre Ahmadinejad e Mousavi, que disputariam um 2o turno em 19 de junho.