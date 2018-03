Iraque abre caminho para eleições provinciais em 2009

O conselho de governo do Iraque concordou em regulamentar eleições provinciais em locais controlados pelos Estados Unidos, que devem ser realizadas em janeiro de 2009. Segundo o porta-voz Nasser al-Ani, a lei ganhou aprovação unânime dos três membros do conselho e deve ser assinada ainda hoje. Ainda de acordo com Al-Ani, o conselho, liderado pelo presidente Jalal Talabani, havia chegado a um acordo na segunda, mas esperou o fim do ramadã para assiná-lo. A lei é um avanço nos esforços liderados pelos EUA para a pacificação das três principais etnias do país - curdos, sunitas e xiitas -, embora deputados não tenham se pronunciado sobre questões importantes, como o status da região rica em petróleo de Kirkuk e a representação das minorias