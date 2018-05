Iraque acusa Irã de manter disparos contra seu território O Irã continua lançando foguetes contra o norte do Iraque, apesar dos protestos de Bagdá, o que ameaça as relações entre os dois vizinhos, disse na quinta-feira o chanceler iraquiano, Hoshiyar Zebari. Autoridades curdas do Iraque se queixam destes disparos desde meados deste mês. Escaramuças na fronteira também ocorrem ocasionalmente, já que dois vizinhos do Iraque, a Turquia e o Irã, enfrentam separatistas curdos que operam a partir de bases no montanhoso Curdistão iraquiano (no nordeste do país). "No dia 28 deste mês, convocamos o embaixador iraniano e entregamos um memorando sobre os disparos por meio da fronteira iraquiana. Na ocasião pedimos que o Irã suspenda imediatamente esta operação, porque está prejudicando as relações entre os dois países", disse Zebari em entrevista coletiva. "Segundo a informação que recebemos, os disparos estão continuando hoje (na província de) Arbil. Novamente pedimos ao governo iraniano que pare imediatamente esta operação militar." Bagdá diz que centenas de pessoas tiveram de ser retiradas de aldeias fronteiriças por causa dos disparos. A guerrilha PJAK, que busca autonomia para áreas curdas do Irã, supostamente está escondida na região da fronteira. (Por Ahmed Rasheed)