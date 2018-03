Iraque afirma que ajudará Turquia a combater rebeldes turcos O Iraque ajudará a Turquia a combater guerrilhas separatistas curdas no norte do país, disse na terça-feira o ministro das Relações Exteriores iraquiano, Hoshiyar Zebari, depois de conversas com seu colega turco. "Assegurei ao ministro que o governo iraquiano ativamente ajudará a Turquia a superar este perigo. Concordamos que a posição que devemos tomar tem que ser conjunta para lutar contra o terrorismo. Não permitiremos que nenhum partido, incluindo o PKK, envenene nossas relações bilaterais", afirmou Zebari. Em entrevista ao lado do chanceler turco, Ali Babacan, Zebari declarou que "cooperaremos com o governo turco para resolver os problemas da fronteira e o terrorismo que a Turquia está enfrentando através do diálogo".