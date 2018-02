Iraque anuncia prisão de líder da Al Qaeda local Forças dos Estados Unidos e do Iraque detiveram um homem suspeito de ser o líder da Al Qaeda no Iraque, disseram fontes iraquianas de segurança na madrugada de sexta-feira (horário local). O ministério iraquiano de Defesa disse à TV árabe Al Arabiya que o suspeito seria um egípcio chamado Abu Ayyab Al Masri, também conhecido como Abu Hamza Al Muhajir. Os militares dos EUA em Bagdá disseram não ter informação sobre os relatos de que Masri foi apanhado em Mosul (norte), que segundo generais norte-americanos é o último reduto urbano da Al Qaeda no Iraque. O general Mohammed Al Askari, porta-voz do ministério da Defesa, confirmou a notícia à Reuters. "Agora as forças americanas o levaram para identificá-lo", afirmou. Um delegado de polícia de Mosul disse que um importante membro da Al Qaeda foi preso na cidade, mas não quis dar mais detalhes. Masri é o sucessor do militante jordaniano Abu Mussab Al Zarqawi, morto num bombardeio dos EUA em junho de 2006. Antes disso, fora seu adjunto à frente da organização. Os EUA oferecem um prêmio de 5 milhões de dólares por sua captura. A Al Qaeda iraquiana tem o mesmo nome e ideologia da rede liderada por Osama bin Laden, responsável pelos atentados de 11 de setembro de 2001 nos EUA. (Reportagem de Inal Ersan em Dubai e Tim Cocks e Waleed Ibrahim em Bagdá)