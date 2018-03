Iraque anuncia que assumirá controle de província em julho O governo do Iraque assumirá em julho a responsabilidade pela segurança de mais uma província no sul do país hoje controlada pelas forças dos Estados Unidos, afirmou neste domingo um porta-voz do Ministério da Defesa iraquiano. Forças britânicas e norte-americanas, que invadiram o Iraque em 2003 para derrubar Saddam Hussein, estão transferindo gradualmente mais responsabilidades de segurança para as forças iraquianas. Qadisiya, também conhecida como Diwaniya, o nome de sua capital, seria a 10a das 18 províncias do Iraque a retornar a controle iraquiano. Este ano a região tem estado relativamente livre de violência. "Em julho, assumiremos responsabilidades pela província de Diwaniya (Qadisiya), hoje com as forças multinacionais, e preparamos a força necessária para assumir essa responsabilidade", disse em uma coletiva de imprensa o general Mohammed al-Askari, porta-voz do Ministério da Defesa. Um porta-voz dos militares dos EUA não quis fazer comentários. Até agora as províncias sob controle iraquiano estão no norte curdo ou no sul árabe xiita. As forças dos EUA ainda controlam as províncias com grande população árabe sunita, como Anbar, no oeste, que era o principal reduto de insurgentes da Al-Qaeda. A transferência de Anbar ao controle do Iraque, inicialmente planejada para março ou abril, é agora esperada para dentro de algumas semanas. Um certo ceticismo sobre a capacidade das forças de segurança iraquianas para assumir o controle de regiões mais violentas foi atenuado por recentes operações de segurança. O primeiro ministro do Iraque, Nuri al-Maliki, enviou forças de segurança iraquianas para enfrentar milícias xiitas em Basra e Bagdá e lançou uma ação repressiva contra a Al-Qaeda na cidade de Mosul, no norte, fortalecendo a autoridade do governo em áreas que anteriormente estavam fora de seu controle. (Reportagem de Aseel Kami)