Iraque anuncia visita de presidente iraniano ao país O presidente iraniano, Mahmoud Ahmadinejad, fará uma visita histórica a Bagdá no dia 2 de março para conversar com o primeiro-ministro Nuri al-Maliki e outras autoridades. A visita de Ahmadinejad será a primeira do presidente iraniano ao Iraque. A República Islâmica enfrenta uma polêmica com os Estados Unidos devido às causas da violência no Iraque, assim como pelo programa nuclear de Teerã. Washignton acusa o Irã de prover armas e treinamento para milícias xiitas no Iraque, algo que o país nega. O Irã, majoritariamente xiita, e o Iraque travaram uma guerra de oito anos durante a década de 1980, quando centenas de milhares de pessoas foram mortas. A relação entre os dois países melhorou desde a derrubada de Saddam Hussein pela invasão dos EUA ao Iraque, em 2003, e a subida ao poder iraquiano de um governo liderado por xiitas.