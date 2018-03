Iraque começa ofensiva contra milícias no sul do país As forças de segurança do Iraque lançaram uma operação contra as milícias xiitas na cidade de Amara, ao sul, na quinta-feira. É a mais recente tentativa do premiê Nuri al-Maliki de restaurar a ordem no Iraque. "A operação começou nesta manhã", disse à Reuters o major-general Tareq Abdul Wahab, comandante da ofensiva. "Já prendemos algum homens procurados. Não podemos dizer quem, mas a operação está indo bem". Amara, lar de 250 mil pessoas, é uma das fortalezas da milícia Exército Mehdi, liderada pelo clérigo xiita anti-Estados Unidos Moqtaga Al-Sadr. Testemunhas dizem que a polícia vasculhou as casas de suspeitos de militância, com o apoio de tropas norte-americanas em veículos armados que bloqueavam as estradas. Duas importantes fontes da polícia e uma do governo da província de Maysan disseram à Reuters que, entre os presos, estava o prefeito da cidade, Rafea Abdul-Jabbar, e um membro do conselho municipal. As forças de segurança aparentemente não encontraram resistência. Os moradores dizem não ter havido nenhum tiroteio. Sadr ordenou que seus seguidores não resistam. A polícia e as tropas iraquianas têm apertado o cerco em Amara por dias. Elas exigiram que as milícias entregassem armas médias e pesadas, como foguetes e morteiros. Chamando a operação de "Presságio da Paz", um comunicado do gabinete de Maliki disse que iria "impor a lei à província e confrontar os fora-da-lei", acrescentando que um grande esconderijo de armas foi descoberto na cidade há alguns dias. O porta-voz da polícia local, coronel Mehdi al-Asadi, disse que um toque de recolher foi imposto à província de Maysan até segunda ordem,. A polícia e as tropas do Iraque patrulharam as ruas de Amara e helicópteros norte-americanos acompanhavam a operação. Muitos moradores ficaram em casa e algumas lojas foram fechadas. O trânsito ficou ruim no entorno da cidade enquanto a polícia checava os veículos que entravam na cidade. (Por Tim Cocks)