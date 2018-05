Iraque diz que segurança é crucial na estabilidade regional O Iraque alertou seus vizinhos nesta quarta-feira que eles podem se tornar as próximas vítimas do terrorismo caso não consigam impedir a infiltração de armas e de militantes. Hussein Kamal, chefe da Inteligência Militar iraquiana, pediu aos países árabes, especialmente Síria e Arábia Saudita, que tomem medidas, especialmente no controle de fronteiras, para conter a entrada de "jihadistas" no Iraque. "O terrorismo vai se espalhar para seus territórios, porque vocês não estão ajudando o bastante. Vocês precisam apoiar o governo eleito do Iraque e parar a propaganda contra ele", disse Kamal em uma reunião na Síria. Estados Unidos, Grã-Bretanha, Irã, Jordânia e a Liga Árabe participam da reunião de quarta e quinta-feiras nos arredores de Damasco a respeito da segurança iraquiana. Delegados disseram que o primeiro dia terminou sem acordos concretos. A conferência é parte de uma iniciativa mais ampla para melhorar a segurança do Iraque. Em Teerã, o primeiro-ministro iraquiano, Nuri Al Maliki, ouviu das autoridades locais que o governo iraniano está ajudando a estabilizar o Iraque. (Por Khaled Yacoub Oweis)