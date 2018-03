Iraque lança operação contra rebeldes em Diyala

O governo iraquiano começou a enviar tropas a Diyala, ao nordeste de Bagdá, nos preparativos para lançar uma ampla campanha militar contra os grupos rebeldes e terroristas, informaram neste sábado, 12, fontes de segurança da província. As forças iraquianas começaram nesta sexta-feira, 11, a tomar posições nos principais pontos de Baquba, capital de Diyala, que faz fronteira com o Irã, acrescentaram as fontes. Comboios com tropas da coalizão multinacional, liderada pelos Estados Unidos, chegaram à região para dar apoio às forças iraquianas. As mesmas fontes indicaram que os altos comandantes do Exército e da Polícia do Iraque estudam os detalhes da operação, que não teve sua data de início divulgada. Por enquanto, a operação inclui a imposição de sítios às cidades nas quais os insurgentes e terroristas se mostraram mais ativos, para evitar que escapem da região. Após a operação militar, o governo pretende iniciar vários projetos de desenvolvimento para combater o desemprego em Diyala, revelaram as fontes, que informaram ainda que não haverá a imposição de um toque de recolher. A operação também servirá para garantir a segurança e a tranqüilidade das eleições provinciais previstas para outubro, acrescentaram as fontes. Em junho do ano passado, o governo lançou uma campanha em Diyala contra os combatentes da rede terrorista Al-Qaeda, mas alguns observadores locais disseram que seus resultados foram limitados. Diversas áreas dessa província foram palco ultimamente de atentados e ataques que deixaram dezenas de vítimas, entre mortos e feridos.