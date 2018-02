Iraque libera ex-membros de partido de Saddam para eleições

Uma corte de apelação no Iraque retirou a proibição a 450 candidatos ligados ao antigo regime de Saddam Hussein de concorrer nas eleições legislativas deste ano. A medida pode aliviar as tensões que cercam a votação, marcada para março.

Líderes sunitas diziam que a lista era usada por rivais xiitas para marginalizá-los da disputa. O presidente iraquiano, Jalal Talabani, conseguiu na Justiça um acordo que permite os candidatos disputem os cargos, mas só poderão assumi-los depois de esclarecer seus vínculos com o antigo partido Baath.

Saleh al-Mutlaq, um proeminente político sunita, cujo nome está na lista disse que a medida prova que o Judiciário iraquiano é neutro. "Nosso sistema legal não é afetado por decisões políticas", disse.

O governo xiita do premiê Nouri al-Maliki erradicou oficiais ligados a Saddam do governo e do exército após a invasão liderada pelos EUA em 2003.

Alguns líderes sunitas acreditavam que a punição foi longe demais, afetando baathistas que apenas se juntaram ao partido sem ligação direta com Saddam. "A decisão é um passo adiante para a democracia iraquiana", elogiou o depurado sunita Mustafa al-Hiti.

Nos últimos meses, prédios do governo e civis xiitas tem sido alvo de diversos atentados no Iraque. Nesta quarta-feira, ao menos 20 pessoas morreram em um ataque a uma peregrinação em Kerbala.