Iraque não será usado como plataforma de ataque contra o Irã, diz Allawi

BAGDÁ - A coalizão política que ganhou a maioria dos assentos nas eleições parlamentares iraquianas no mês passado disse que não deixará que o Iraque seja usado como plataforma de lançamento para qualquer ataque ao Irã.

A aliança secular Iraqiya do ex-primeiro-ministro Ayad Allawi fez a promessa nesta quinta-feira, 15, depois que uma delegação visitou em meio a disputas políticas para formar um novo governo. A vista foi amplamente vista como uma tentativa de cortejar os líderes do Irã que possuem laços estreitos com os xiitas iraquianos.

O Irã vê a presença das forças americanas no Iraque como uma ameaça, apesar de um acordo de segurança entre os governos do Iraque e dos EUA barrem o uso do território iraquiano para ataques.

Iraqiya quase ganhou a maioria dos assentos do parlamento nas eleições do dia 7 de março, com o impulso crucial dos sunitas.