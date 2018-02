Iraque prende 1.000 em ação contra a Al-Qaeda

Cerca de 1.000 pessoas foram presas em uma ação para quebrar op poder da Al-Qaeda na terceira maior cidade do Iraque, Mossul, mas muitos dos rebeldes fugiram para áreas próximas e estão sendo perseguidos pelas tropas oficiais, disseram autoridades iraquianas neste sábado. Líderes iraquianos apresentaram a batida em Mossul como um sucesso, no que diz respeito ao objetivo de privar a rede terrorista do que vinha sendo seu reduto urbano mais importante desde que os rebeldes foram expulsos da província de Anbar, no oeste do país. Mas a fuga dos combatentes traz o temor de que eles voltem a se reagrupar em outro local, como já ocorreu antes. Um conselheiro do premiê Nouri al-Maliki, Yassin Majid, disse que os principais rebeldes fugiram para os arredores de Mossul ou para um município próximo, em maio aos combates. ele não deu o nome da cidade. Mossul fica a cerca de 90 km das fronteiras com Síria e Turquia.