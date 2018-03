Iraque quer US$136 mi em indenizações da Blackwater por mortes O Iraque quer que a empresa de segurança norte-americana Blackwater pague uma indenização de 8 milhões de dólares para cada uma das famílias dos 17 mortos a tiros no mês passado, disse uma fonte do governo na terça-feira. "Queremos que eles paguem o mesmo nível de indenização das vítimas de Lockerbie", disse a fonte, referindo-se à quantia paga pelo governo líbio às famílias das 270 vítimas da derrubada de um avião sobre Lockerbie, na Escócia, em 1988. A Blackwater, que tem um contrato com o Departamento de Estado dos Estados Unidos para proteger seus diplomatas em Bagdá, já ficou sabendo da reivindicação, disse a fonte. Não ficou claro qual era a resposta da Blackwater, e a empresa, com sede na Carolina do Norte, não havia respondido às perguntas enviadas pela Reuters. Em Washington, o porta-voz do Departamento de Estado Sean McCormack não quis fazer comentários sobre o caso. Há quatro investigações sobre as ações da Blackwater no Iraque. Ali al-Dabbagh, porta-voz do governo iraquiano, disse no domingo que a investigação promovida pelo premiê Nuri al-Maliki concluiu que a Blackwater "matou deliberadamente" as 17 pessoas no dia 16 de setembro, no oeste de Bagdá.