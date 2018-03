Iraque vê 'vácuo de segurança' sem americana Blackwater O Iraque não tem pressa de expulsar a empresa norte-americana de segurança Blackwater, que está sendo investigada pelos disparos que mataram 11 iraquianos, porque isso deixaria um "vácuo de segurança" em Bagdá, disse neste domingo uma autoridade do governo. O tiroteio na zona oeste de Bagdá no último domingo irritou os iraquianos e o primeiro-ministro Nuri al-Maliki prometeu congelar as atividades da Blackwater, que emprega cerca de 1.000 pessoas e guarda a embaixada dos EUA em Bagdá. Mas cinco dias depois, a empresa voltou a trabalhar. Em vez da suspensão da firma, autoridades do Iraque e dos EUA concordaram em estabelecer uma investigação conjunta sobre o trabalho de empresas particulares de segurança como a Blackwater, que muitos iraquianos consideram exércitos privados que atuam com impunidade. A secretária de Estado norte-americana, Condoleezza Rice, disse que ordenou uma "revisão completa de como estamos conduzindo" o trabalho de segurança, mas afirmou ser necessária a continuidade do funcionamento das missões diplomáticas perigosas no Iraque por serem importantes para os objetivos dos EUA no país. Em medida que parece ser mais para relaxar a resposta do Iraque ao tiroteio, um porta-voz do setor de segurança do governo em Bagdá disse que a Blackwater e outras empresas particulares de segurança estão fazendo um trabalho importante junto a diplomatas estrangeiros. "Se tirarmos ou expulsarmos esta empresa, imediatamente haverá um vácuo de segurança que exigirá a colocação de tropas no terreno para que possamos proteger estas instituições", disse o porta-voz Tahseen al-Sheikhly em conferência de imprensa. "Isso criará um desequilíbrio na segurança", disse, falando através de um tradutor. O governo de Maliki classificou o tiroteio de "assalto flagrante" e um crime que irritou o povo iraquiano. Na quarta-feira, Maliki sugeriu que a embaixada dos EUA deixasse de usar os serviços da Blackwater e que não permitirá que iraquianos sejam mortos a sangue frio. A Blackwater é uma das maiores empresas de segurança particular no Iraque e disse que seus guardar reagiram "de acordo com a lei e de maneira apropriada" a um ataque contra um comboio que estavam protegendo. Seus guardas voltaram às ruas de Bagdá na sexta-feira, depois que a embaixada dos EUA relaxou os três dias de proibição de circulação de autoridades dos EUA fora da Zona Verde fortificada. Uma fonte policial iraquiana próxima da investigação negou as notícias de que a investigação conjunta está analisando vídeos da cena que mostram que os guardas da Blackwater abriram fogo sem provocação aparente. O Iraque disse que vai reavaliar a situação de todas as firmas particulares de segurança, que empregam entre 25.000 e 48.000 guardas. Já o Ministério do Interior disse que está preparando leis que dão mais poderes sobre estas empresas.