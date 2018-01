Israel agradece a EUA por posição na ONU contra proibição de armas nucleares no Oriente Médio

Trata-se de uma rara mensagem de agradecimento feita por Netanyahu, que tem frequentemente acusado o presidente dos EUA, Barack Obama, de prejudicar a segurança de Israel ao tentar fechar um acordo nuclear com o Irã.

Uma conferência de um mês para a revisão do Tratado de Não Proliferação Nuclear de 1970 (TPN) terminou sem avanços na sexta-feira, devido aos desentendimentos sobre a proibição de armas nucleares no Oriente Médio. Washington culpou o Egito pelo fracasso, e os egípcios em troca culparam as delegações dos EUA, da Grã-Bretanha e do Canadá pelo impasse.

Netanyahu falou com Kerry "para transmitir seu apreço ao presidente Obama e ao secretário", disse uma autoridade israelense que pediu para não ser identificada.

"Os Estados Unidos mantiveram seu compromisso com Israel ao prevenirem uma resolução sobre o Oriente Médio que iria discriminar Israel e ignorar seus interesses de segurança, assim como as ameaças impostas ao país por um Oriente Médio cada vez mais turbulento", acrescentou o representante do governo.

Israel também agradeceu à Grã-Bretanha e ao Canadá por terem se juntado aos Estados Unidos em impedir um consenso durante a conferência, disse a autoridade.

No mês passado, o Egito, apoiado por outros países árabes e não alinhados, propôs que o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, convocasse dentro de 180 dias uma conferência regional sobre a proibição de armas de destruição em massa, como havia sido acordado na reunião de revisão do TPN realizada em 2010.

De acordo com a proposta do Egito, a conferência ocorreria com ou sem a participação de Israel, e poderia ser realizada mesmo sem um entendimento sobre uma agenda ou a discussão de questões regionais de segurança – duas das condições colocadas por Israel para participar.

Israel não confirma nem nega a ampla suposição de que controla o único arsenal nuclear do Oriente Médio.

Israel, que nunca assinou o Tratado de Não Proliferação Nuclear, concordou em tomar parte das reuniões de revisão como observador, encerrando uma ausência de 20 anos.

As propostas do Egito têm o objetivo de pressionar Israel, segundo a avaliação de diplomatas ocidentais. Washington e Israel dizem que o programa nuclear do Irã é que representa uma verdadeira ameaça regional. O Irã afirma que seu programa têm intenções pacíficas.

(Por Louis Charbonneau)