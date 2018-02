Israel alcançou alguns acordos com a Palestina, diz Olmert

O primeiro-ministro israelense Ehud Olmert disse nesta terça-feira, 13, que alguns acordos com os palestinos foram alcançados em negociações. Por enquanto, o premiê não deu mais detalhes sobre as conversas. Veja também: Negociação de paz não depende de Olmert, diz Bush Hamas rejeita libertar soldado israelense em troca de trégua Olmert discursou nesta terça-feira na sessão de abertura de uma conferência em Jerusalém, que receberá o presidente americano George W. Bush no final desta semana. Ele acrescentou que conversas com os palestinos são importantes porque são vitais para fixar as fronteiras finais de Israel de um maneira que possa ser reconhecida pelo mundo. "Há algum progresso real, e alguns acordos foram alcançados em áreas importantes, mas não em todas", disse o premiê. Autoridades palestinas, no entanto, afirmaram em condição de anonimato nesta terça que não há tais entendimentos. Israelenses e palestinos se comprometeram na conferência de paz em Anápolis, nos EUA, em novembro, a chegar a um acordo antes do final de 2008.