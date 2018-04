Israel aperfeiçoa ataques aéreos, mas civis não estão imunes Um dia depois, há poucos indícios do ataque aéreo que matou Amer Qarmout --uma pequena cratera no chão, alguns pedaços sangrentos de tecido empoeirado, mas nenhum destroço do supersecreto míssil guiado israelense usado na ação. Se esse palestino, comandante de uma equipe de lançadores de foguete, tivesse dado um ou dois passos adiante nos segundos antes do impacto, ele poderia ter escapado da morte, como dois de seus colegas que ficaram feridos no ataque. Ao intensificar sua campanha aérea contra os militantes na superpovoada Faixa de Gaza, Israel está empregando táticas de alta tecnologia desenvolvidas para reduzir os danos e o número de pedestres feridos, bem como afastando críticas do estrangeiro. "Há uma tendência de melhoria muito grande, ao acertar os terroristas e não os não-combatentes", disse um alto comandante da Força Aérea de Israel. A Força Aérea diz que seus ataques de agora provocam uma vítima entre os civis para cada 20 militantes mortos ou feridos, em comparação com a taxa aproximada de 1 para 1 quando a prática de ataques aéreos foi introduzida, em 2002. Autoridades palestinas e o grupo israelense de defesa dos direitos humanos B'Tselem contestam esses números e indicam que a taxa é de uma vítima civil para cada três ou quatro militantes. As tropas e tanques israelenses realizam também regularmente incursões terrestres mortíferas em Gaza. Mas há consenso em que os métodos israelenses estão evoluindo. Em 2002, Israel matou o comandante militar do Hamas, Salah Shehada, ao lançar uma bomba de uma tonelada em sua casa. A morte de outras 14 pessoas no ataque provocou uma onda de censura internacional. Se antes os mísseis antitanque Hellfire, fornecidos pelos Estados Unidos e lançados de helicópteros de combate, espalhavam estilhaços e metal derretido em ruas lotadas de gente, por exemplo, agora os ataques são geralmente à noite e empregam artilharia de tão baixo teor explosivo que os carros atingidos costumam permanecer em boa parte intactos. O membro do comando da Força Aérea de Israel disse que os planos operacionais têm seu ponto máximo nos mísseis secretos de fabricação israelense, com ogivas que causam explosões pequenas e relativamente controladas. "O impacto é somente no alvo", disse ele, acrescentando que algumas vezes as munições presentes nos veículos dos militantes explodem inesperadamente, causando vítimas "secundárias" que não podem ser previstas.