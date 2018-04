Israel aprova construção de 300 casas na Cisjordânia

O ministro da Defesa de Israel, Ehud Barak, aprovou a construção de outras 300 casas em um assentamento judaico na Cisjordânia, informou nesta terça-feira, 23, a rádio militar israelense. A construção das casas acontecerá na colônia de Talmon, nas proximidades de Jerusalém.

A expansão da colônia acontece no momento em que os palestinos exigem que Israel suspenda qualquer construção em território ocupado como condição para reativar o processo de paz.

O fim da expansão das colônias também é defendido pela comunidade internacional e mais recentemente pelo presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, que a considera o principal obstáculo à solução do conflito. A Convenção de Genebra proíbe que um país transfira sua população a territórios ocupados, uma prática comum de Israel, que construiu dezenas de assentamentos em grandes partes da Cisjordânia.

Palestinos processam empresa

A localidade palestina de Bil'in, na Cisjordânia, apresentou nesta terça um processo em Québec contra duas companhias canadenses acusadas de colaborar com o governo israelense na ocupação dos territórios palestinos.

Segundo a emissora de TV pública canadense "CBC", advogados em representação de Bil'in (com uma população de 1.700 habitantes) enviaram o caso a um juiz do Supremo Tribunal de Québec contra as construtoras Green Mount International e Green Park International. A duas empresas construíram edifícios de apartamentos israelenses em território ocupado.

Os advogados de Bil'in pedem US$ 2 milhões às duas companhias canadenses, amparando-se na Lei de Crimes Contra a Humanidade e Crimes de Guerra do Canadá.