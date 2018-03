Israel aprova corte de eletricidade na Faixa de Gaza

O ministro da Defesa de Israel, Ehud Barak, aprovou nesta quinta-feira, 25, o plano previsto pelo governo para cortar o fornecimento de energia elétrica e combustíveis à Faixa de Gaza, segundo informações oficiais. A medida, que não se sabe quando entrará em vigor, é uma represália por conta do lançamento de foguetes artesanais Qassam de Gaza contra o sul de Israel. A aprovação de Barak era o último trâmite para que o plano pudesse ser executado, depois que o governo israelense declarou em setembro a Faixa de Gaza - sob controle do Hamas - como "uma entidade hostil". O plano inclui a suspensão em intervalos do fluido elétrico com o qual Israel abastece a Faixa de Gaza, conforme se intensifique o lançamento de foguetes Qassam, que eventualmente provocam danos materiais, mas com pouca freqüência deixam vítimas. A adoção do plano foi criticada por grupos de defesa dos direitos humanos, que a consideram um "castigo coletivo". Essas mesmas organizações denunciaram que a decisão agravará a situação humanitária de 1,5 milhão de habitantes da Faixa de Gaza, que sofrem com falta de abastecimento de produtos básicos desde que o Hamas tomou o poder no território, em junho. Segundo um porta-voz do Hamas em Gaza, medidas restritivas deverias ser descartadas. "As leis internacionais exigem que as forças de ocupação cuidem das necessidades da população". "Explorar as necessidades humanas para chantagear o nosso povo nunca nos enfraquecerá", disse o representante da facção islâmica. O líder do Fatah e presidente da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, também criticou o plano de Israel. "Esta decisão é uma punição coletiva contra o nosso povo em Gaza". As Nações Unidas alertaram anteriormente que o país não deveria afetar a população civil em Gaza cortando o fornecimento de suprimentos e serviços vitais.