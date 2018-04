Israel assina contrato com os Estados Unidos para compra de 20 caças F-35

NOVA YORK- O governo de Israel anunciou nesta quinta-feira, 7, que assinou um contrato com os Estados Unidos para comprar 20 caças F-35 por US$ 3 bilhões. Os jatos serão recebidos em 2016.

Segundo o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, a compra irá reforçar significativamente o Exército do Estado judeu.

Os aviões são capazes de atingir o Irã, e não são detectados por radar. Israel considera a República Islâmica como uma ameaça estratégica, devido aos apelos do governo do país para a destruição do Estado de Israel, e também ao controverso programa nuclear iraniano.

O Estado judeu já afirmou que pode realizar uma ação militar se os esforços da comunidade internacional para deter o programa atômico do país persa falharem.

