Israel ataca com mísseis a Faixa de Gaza Aviões israelenses atiraram diversos mísseis na região sul da Faixa de Gaza, controlada pelo grupo militante islâmico Hamas, nesta sexta-feira, sem causar feridos, disseram o Hamas e moradores. Moradores afirmaram que uma série de ataques aéreos tiveram como alvo "áreas abertas" perto da cidade de Rafah e túneis usados para tráfico na fronteira com o Egito. Um porta-voz do Exército israelense confirmou os ataques mas não deu maiores detalhes. Israel e Hamas declararam cessar-fogo independentes em 18 de janeiro, após uma ofensiva israelense de 22 dias na Faixa de Gaza. (Reportagem de Nidal al-Mughrabi)