Israel ataca Gaza após lançamento de foguetes Aviões israelenses atiraram diversos mísseis na região sul da Faixa de Gaza nesta sexta-feira após dois foguetes disparados pelo território controlado pelo Hamas atingirem Israel. Nenhum dos ataques causou feridos. Moradores de Gaza afirmaram que os ataques aéreos israelenses tiveram como alvo "áreas abertas" perto da cidade de Rafah e túneis usados para tráfico na fronteira com o Egito. Um porta-voz do Exército israelense confirmou os ataques mas não deu maiores detalhes. Mais cedo, dois foguetes lançados do norte de Gaza atingiram Israel, adicionou o Exército israelense. Israel e Hamas declararam cessar-fogo independentes em 18 de janeiro, após uma ofensiva israelense de 22 dias na Faixa de Gaza. Israel disse que a campanha, que deixou cerca de 1.300 palestinos mortos, tinha como objetivo cessar o lançamento de foguetes do Hamas. Dez soldados israelenses e três civis morreram durante a ofensiva. Israel frequentemente ataca os túneis sob a fronteira da Faixa de Gaza com o Egito, alegando que são usados pelo Hamas para o tráfico de armas. (Reportagem de Nidal al-Mughrabi)