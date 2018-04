Israel ataca postos do Hamas na Faixa de Gaza

A Força Aérea israelense atacou na madrugada desta segunda-feira, 9, duas posições vinculadas ao movimento islâmico palestino Hamas na Faixa de Gaza, em resposta aos foguetes lançados por milicianos nos últimos dias. Veja também: Palestinos voltam a atacar Israel dois dias antes de eleição Irritação e medo definem voto em Israel Veja os principais candidatos a premiê de Israel Conheça os principais partidos israelenses Um porta-voz militar israelense informou que os alvos foram duas "posições do Hamas, uma no povoado de Beit Lahia, ao norte de Gaza e outra em Khan Yunes, no sul da Faixa". Ainda não se informou sobre vítimas nos bombardeios aéreos. No domingo, milicianos palestinos dispararam de Gaza dois foguetes contra território israelense, que não deixaram feridos. Israel e Hamas declararam trégua de maneira separada em 18 de janeiro, mas desde essa data as milícias dispararam mais de 35 foguetes e bombas, enquanto Israel continua suas operações aéreas pontuais na Faixa de Gaza em resposta aos ataques.