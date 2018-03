Israel atenderá pedidos do Hamas por Gilad Shalit, diz jornal

Israel mostrou ao Egito sua disposição em libertar todos os presos palestinos exigidos pelo Hamas em prol da soltura do soldado Gilad Shalit, capturado em 2006, informou nesta quinta-feira, 16, o jornal saudita Ukaz. O jornal cita uma fonte palestina de alto escalão, mas o governo israelense não confirmou nem desmentiu a informação. A fonte, cuja identidade não foi revelada pelo jornal, afirmou ao Ukaz no Cairo que Israel expressou o desejo durante uma visita de uma delegação israelense liderada pelo Departamento de Segurança Diplomática do Ministério da Defesa israelense, general Amos Gilad, à capital egípcia. Segundo a fonte, o objetivo da visita era assegurar que o grupo islâmico Hamas e outras três facções palestinas não aumentassem suas exigências para libertar o militar israelense. A fonte informou ainda que após a formação do novo governo israelense pela presidente do Kadima, Tzipi Livni, esse Gabinete fará uma reunião especial para aprovar a libertação de 450 presos palestinos, inclusive os que estão na lista entregue pelo Hamas. Além disso, os israelenses libertarão outros 550 presos palestinos, acrescentou a fonte. Na última segunda-feira, o jornal israelense Haaretz informou que o Hamas aumentou suas exigências a Israel para a libertação de Shalit. O jornal informou que, segundo alguns participantes das negociações para a libertação de Shalit, Israel deverá mudar seu critério sobre a lista de presos palestinos que deseja libertar em troca. As fontes, ainda segundo o Haaretz, disseram que o Hamas reitera que Israel deve libertar presos condenados por "crimes de sangue", uma exigência que causa reações diferentes entre os membros do atual Executivo israelense e os responsáveis pela Defesa.