Israel autoriza novo assentamento judaico na Cisjordânia

O ministro da Defesa de Israel, Ehud Barak, aprovou a construção de um novo assentamento judaico na Cisjordânia em compensação a colonos pela desocupação de outro acampamento ilegal nesse território palestino. Veja também: Após disparo de foguetes, Israel volta a bombardear Gaza Linha do tempo dos ataques em Gaza Bastidores da cobertura do 'Estado' em Israel História do conflito entre Israel e palestinos Imagens das crianças em meio à destruição em Gaza Assim informa nesta quarta-feira, 4, o diário Ha'aretz, que diz que a nova colônia terá 250 casas e receberá os colonos do enclave de Migrón, construído em terrenos privados palestinos. Segundo o diário, os colonos chegaram a um acordo com o ministro da Defesa israelense para abandonar essa colônia, onde residem 45 famílias. Na primeira etapa do novo assentamento na Cisjordânia, situado na região de Binyamin, serão construídas 50 casas até que se obtenham as permissões para continuar edificando uma urbanização, possivelmente com 1.400 imóveis. A prática comum dos colonos nos últimos anos, nos quais se endureceram as concessões de permissões do governo israelense para a edificação na Cisjordânia, foi continuar construindo sem autorização oficial perante a passividade das autoridades.