Israel bombardeia carro na Faixa de Gaza

A aviação israelense atacou nesta segunda-feira, 23, um veículo que circulava pelo campo de refugiados de Moazi, na região central da Faixa de Gaza, matando um número indeterminado de pessoas, apontam as primeiras informações da imprensa local. Um porta-voz militar disse à agência Efe que o ataque aconteceu em resposta à tentativa de dois indivíduos armados de colocar uma bomba na fronteira com Israel do centro da Faixa de Gaza. Após detectá-los, forças terrestres israelenses solicitaram o apoio da aviação e um helicóptero de combate foi ao local e atacou um veículo que, segundo o Exército estava envolvido na tentativa de montar a bomba. Nesta madrugada, uma facção armada denominada "Hezbollah na Palestina", que lançou dois foguetes contra o território israelense, sem deixar feridos.