Israel celebra 60 anos em clima político sombrio Israel celebrou na quinta-feira o seu 60o aniversário com churrascos e exibição de poderio militar, mas a festa foi ofuscada pela investigação que pode derrubar o premiê e destruir novamente o processo de paz, algo que o país nunca conheceu. Bandeiras azuis e brancas com a estrela de Davi tremulavam em carros, telhados e varandas. Uma esquadrilha da fumaça fazia o número 60 no céu, pára-quedistas caíam no mar, e na TV um game-show bíblico destacava o lugar da religião judaica num Estado que foi fundado graças a um movimento laico, o Sionismo. A guerra ou a iminência dela pairou sobre cada dia da existência do Estado judeu desde que David Ben Gurion declarou sua criação, em 1948, como refúgio para sobreviventes do Holocausto nazista. Na quinta-feira, as famílias se reuniram para celebrar o orgulho nacional e o lado positivo da história. Para Tzviya Gilboa, 57 anos, que aproveitava o feriado ensolarado numa praia de Tel Aviv, foi "um dia emocionante". "Qualquer coisa ligada a Israel me toca", disse. Keren Yohanan, 35 anos, dizia num churrasco na casa de um primo, perto de Jerusalém, que estava feliz com a data e acima de tudo feliz "com o que temos em Israel". Fogos de artifícios, espetáculos de luzes e desfiles militares deram início às celebrações na quarta-feira, e o primeiro-ministro Ehud Olmert, que busca um acordo que leve à conciliação de Israel com um Estado palestino, afirmou que seu país está ávido por encerrar um conflito que já dura tantas décadas. (Reportagem adicional de Brenda Gazzar em Jerusalém, Avida Landau e Ari Rabinovitch em Tel Aviv e Mohammed Assadi em Belém)