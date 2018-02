Israel cogita intervir na Síria para recolher armas

"Instruí os militares a aumentar suas preparações de inteligência e a prepararem o que for necessário para que ... possamos considerar realizar uma operação", disse Barak ao Canal 10 da TV de Israel.

"Estamos acompanhando ... a possível transferência de sistemas avançados de munições, principalmente mísseis antiaéreos ou mísseis pesados terra-terra, mas também pode haver uma possibilidade de transferência de meios (armas) químicos da Síria para o Líbano", acrescentou.

"No momento em que (Assad) começar a cair vamos conduzir um monitoramento de inteligência e vamos estabelecer contato com outras agências", afirmou o ministro.

O Hezbollah, que no passado já recebeu apoio militar e financeiro da Síria e do Irã, lançou milhares de foguetes, principalmente de curto alcance, contra Israel durante uma ofensiva israelense de 2006 no sul do Líbano, mas alguns foguetes de mais longo alcance chegaram a atingir a região central de Israel.

A fronteira entre Israel e Líbano permanece relativamente tranquila desde então.