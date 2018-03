Israel começa a divulgar detalhes sobre ataque aéreo à Síria

Israel aliviou nesta terça-feira, 2, as restrições impostas às informações referentes a uma incursão aérea contra a Síria no mês passado, autorizando pela primeira vez a publicação de reportagens sobre um ataque aéreo a "um alvo militar" não especificado no interior do território sírio. A censura israelense vinha impondo total restrição à cobertura do ataque de 6 de setembro dentro de Israel. Mas nesta terça o departamento de censura militar autorizou a divulgação de detalhes preliminares depois de o presidente da Síria, Bashar Assad, ter confirmado em entrevista à emissora britânica de televisão BBC que houve um ataque a uma base militar desativada. "Aviões da Força Aérea de Israel atacaram um alvo militar no interior da Síria em 6 de setembro. A censura militar autorizou hoje a publicação da notícia", informou a Rádio do Exército de Israel. Na página do jornal Maariv na internet, a manchete era "Agora a revelação pode ser feita: Israel atacou a Síria". O jornal Haaretz enfatizou que o Exército deu permissão para a publicação do "fato". Apesar disso, a censura militar israelense continuava proibindo a divulgação de detalhes importantes como o alvo do ataque, quais forças participaram da missão e se a operação obteve êxito. No exterior, a imprensa vinha citando fontes americanas fazendo especulações sobre qual teria sido o alvo. Falou-se desde um suposto carregamento de armas ao Hezbollah no Líbano a uma instalação nuclear secreta desenvolvida com tecnologia norte-coreana. Em Israel, reportagens referentes a questões militares e de segurança precisam ser submetidas à censura, que tem autoridade para mudar as reportagens ou simplesmente proibir a publicação de um tema. Numa decisão rara, o departamento de censura emitiu uma ordem específica proibindo a divulgação de qualquer detalhe referente ao ataque aéreo à Síria. Em Israel, a violação da censura é passível de punições diversas, entre elas o descredenciamento do jornalista. Entrevista síria Na segunda-feira, Assad revelou em entrevista à BBC que aviões israelenses atacaram no mês passado uma "instalação militar desativada" durante uma incursão em espaço aéreo sírio. Segundo ele, o ataque demonstra "a visceral antipatia israelense à paz". Assad enfatizou que Damasco reserva-se o direito de retaliar da forma que julgar mais adequada. Ainda assim, prosseguiu ele, a Síria não tem planos de atacar Israel militarmente. Esta foi a primeira vez que o líder sírio comentou a misteriosa incursão aérea israelense sobre a Síria em 6 de setembro e admitiu que houve um bombardeio a um alvo específico. Antes da entrevista, Damasco limitava-se a dizer que suas forças antiaéreas haviam repelido uma incursão israelense e que os aviões teriam despejado tanques e munições para descarregar peso durante a fuga.