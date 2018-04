Israel considera 'inaceitável' relatório da AIEA sobre o Irã

Israel considerou nesta sexta-feira, 16, "inaceitável" o último relatório da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) constatando que o Irã se mostra mais transparente sobre seu programa nuclear, mas continua enriquecendo urânio. "O relatório é inaceitável", disse o ministro de Assuntos Estratégicos de Israel, Avigdor Lieberman, em declarações ao Jerusalem Post que o jornal divulga nesta sexta em sua versão na internet. O ministro israelense considera que o documento "prova" que o diretor dessa agência das Nações Unidas, o egípcio Mohamed ElBaradei, "tomou partido a favor da postura iraniana". O ministro dos Transportes de Israel, Shaul Mofaz, aproveitou a ocasião para pedir a renúncia de ElBaradei, por estimar que está agindo com fraqueza diante dos planos nucleares iranianos. "A política de ElBaradei coloca em risco a paz mundial", disse Mofaz, enquanto o primeiro-ministro israelense, Ehud Olmert, afirmou que não era possível considerar que o diretor da AIEA fosse "um inimigo de Israel, mas, claro, não é um aliado". A divulgação do relatório nesta quinta-feira coincidiu com declarações de fontes israelenses não identificadas, que advertiram de que Israel já encomendou a um grupo de especialistas um estudo sobre o horizonte que se abriria caso o Irã tenha acesso às armas atômicas. O regime de Teerã sustenta que seu programa nuclear tem fins pacíficos, mas o Estado judeu exige que o Irã o abandone e apóia a postura dos EUA para que o Conselho de Segurança da ONU adote novas sanções, já que os iranianos continuam com o enriquecimento de urânio. O relatório da AIEA servirá de base para as decisões que serão tomadas pelos membros permanentes do Conselho de Segurança (EUA, China, Rússia, França e Grã-Bretanha) e a Alemanha em reunião na segunda-feira em Bruxelas.