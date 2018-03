Israel construirá mais assentamentos na Cisjordânia

Israel anunciou no domingo, 31, planos de construir centenas de novas casas em uma zona ocupada da Cisjordânia, que considera parte de Jerusalém, apesar dos apelos dos Estados Unidos e líderes palestinos para que suspenda a expansão de assentamentos judaicos. O anúncio surgiu dois dias antes de o primeiro-ministro Ehud Olmert iniciar uma visita de três dias a Washington, onde se reunirá com o presidente norte-americano, George W. Bush. O plano de paz de 2003, chamado "mapa do caminho" e reafirmado pelos líderes israelenses e palestinos em uma conferência organizada por Bush em novembro, obriga a suspensão da construção de assentamentos judaicos na Cisjordânia, território que os palestinos esperam instalar seu Estado próprio. O ministro israelense de Habitação, Zeev Boim, ordenou a construção de mais 763 unidades habitacionais em Pisgat Zeev, e outras 121 em Har Homa, uma zona a qual os palestinos chamam de Jabal Abu Ghneim. Ambas regiões estão em terras ocupadas por Israel durante a guerra de 1967 e foram incorporadas às fronteiras municipais de Jerusalém, em uma medida que não foi reconhecida pela comunidade internacional. Yasser Abed Rabbo, um importante assessor do presidente palestino, Mahmoud Abbas, disse que o governo de Olmert "fala sobre paz e ao mesmo tempo trabalha para minar as bases da paz ao aumentar a atividade dos assentamentos em Jerusalém e arredores". Um porta-voz de Boim disse que as novas construções eram parte das medidas que o governo estava tomando para "fortalecer Jerusalém".