Israel culpa Síria pelo 'fracasso' da paz com Hezbollah

O ministro da Defesa de Israel, Ehud Barak, afirmou nesta segunda-feira, 14, que a resolução 1701 da ONU, que colocou fim ao conflito de 2006 entre o país e o Hezbollah, é um "fracasso", porque a milícia libanesa "segue se rearmando com ajuda síria". A resolução, que estipula o desarmamento do grupo libanês, "não funciona", disse Barak durante uma reunião do Partido Trabalhista, informa a edição digital do jornal Yedioth Ahronoth. Veja também: Síria descarta paz com Israel durante governo Bush O grupo liderado por Hassan Nasrallah rejeita entregar as armas por considerar que Israel segue ocupando Ghajar - um povoado situado entre Líbano e as alturas do Golan sírio - e as fazendas de Chebaa, território que Beirute reivindica como próprio, enquanto Israel e a ONU situam na Síria. No sul do Líbano, o bastião do Hezbollah, estão desdobradas as forças armadas libanesas e uma força das Nações Unidas, cujo trabalho é criticado por Israel. Fontes militares israelenses ressaltaram que a atual capacidade operacional e o arsenal do Hezbollah são, pelo menos, iguais aos que tinha antes do conflito de 2006, no qual lançaram centenas de foguetes Katyusha contra o norte de Israel. O choque com o Hezbollah começou em julho de 2006, quando a milícia capturou dois soldados israelenses, que Israel recuperará na próxima quarta-feira no marco de uma troca de presos que precisar ser aprovada amanhã pelo Parlamento e pelo presidente israelense, Shimon Peres. Nova troca Israel e o Hezbollah vão trocar prisioneiros na quarta-feira, sob um acordo mediado pela Organização das Nações Unidas, anunciou no domingo o serviço carcerário de Israel. Um porta-voz disse que os soldados israelenses Ehud Goldwasser e Eldad Regev serão trocados por cinco prisioneiros libaneses, incluindo Samir Qantar, que cumpre prisão perpétua por matar um policial israelense, outro homem e sua filha de 4 anos de idade numa incursão contra o norte de Israel em 1979. O Hezbollah não informou em que condição se encontram os dois soldados, mas supõe-se que estejam mortos. Eles foram capturados numa incursão do Hezbollah em território israelense que levou a uma guerra em 2006 entre Israel e o grupo apoiado pelo Irã. O porta-voz do serviço carcerário adiantou que a troca vai começar na quarta-feira, mas se negou a informar onde ela terá lugar. Trocas anteriores de prisioneiros foram feitas no posto de travessia da fronteira em Naquoura, no litoral. O primeiro-ministro israelense Ehud Olmert descreveu Qantar como o último peão de barganha para se ter notícias do paradeiro de Ron Arad, integrante da Força Aérea de Israel.