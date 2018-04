Israel destrói construções palestinas na Cisjordânia

Um porta-voz das autoridades israelenses na Cisjordânia, território ocupado por Israel desde a guerra de 1967, revelou que 14 "estruturas ilegalmente construídas foram removidas".

As instalações foram levantadas em um território de treinamento militar "colocando em perigo" suas vidas, acrescentou o porta-voz Lee Hiromoto.

Atef Hanini, funcionário palestino local, contestou a justificativa israelense e disse que a comunidade agrícola palestina vive na área de Taba, a leste de Nablus, há décadas.

Uma escavadeira mecânica terminou com o que restava de um dos abrigos, enquanto uma mulher palestina reclamava com soldados israelenses no local. As instalações incluíam lares, estábulos e uma escola.

