Israel detém dois deputados do Hamas na Cisjordânia

Soldados do Exército israelense detiveram nesta segunda-feira, 12, dois deputados palestinos membros do movimento islâmico Hamas na Cisjordânia, informa a imprensa local. Milícias palestinas dispararam nesta segunda-feira três foguetes Qassam contra o território israelense desde a Faixa de Gaza, que não causaram feridos ou danos materiais. A agência de notícias Palestina Independente Ma'an e a rádio pública israelense informaram que em Ramallah foi detida a deputada e ex-ministra no anterior governo do Hamas Miriam Salah, e no distrito de Belém foi detido o deputado Haled Tafesh. Além disso, a emissora israelense informou que outros dois deputados do grupo islâmico teriam sido detidos por forças israelenses na Faixa de Gaza, mas esta informação não foi confirmada. O Exército israelense ainda não se pronunciou sobre as detenções. Tropas israelenses detiveram na madrugada passada 24 palestinos durante diferentes batidas efetuadas na Cisjordânia. Uma porta-voz do Exército israelense informou que 19 palestinos foram detidos em Tulkarem, quatro em Ramallah e um no sul do distrito de Belém. No entanto, não foi informado se estes números incluem os deputados do Hamas detidos nas últimas horas.