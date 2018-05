Israel deve reduzir lista de palestinos procurados Israel planeja retirar 110 militantes palestinos na Cisjordânia de sua lista de procurados, disseram oficiais palestinos no sábado. Se confirmada, a notícia será outro movimento favorável ao presidente palestino Mahmoud Abbas. Autoridades de Israel não estavam disponíveis para comentar o assunto. O estado Judeu já garantiu anistia a 178 militantes do secular grupo Fatah no mês passado, na condição de que eles renunciassem da violência. Nenhum deles foi responsável por mortes em Israel. Akram Rajoub, chefe das Forças de Segurança Preventiva na cidade de Nablus, na Cisjordânia, disse que autoridades israelenses passaram a ele uma lista de 110 militantes palestinos que devem receber perdão. Ele não especificou a qual facção essas pessoas pertenciam. "Esses palestinos mencionados na lista terão que entregar suas armas ao departamento de segurança palestino e assinar documentos dizendo que não vão lançar ataques contra Israel", disse Rajoub.