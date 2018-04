Israel diz que acordo com palestinos pode não sair em 2008

O primeiro-ministro israelense, Ehud Olmert, mostrou nesta terça-feira, 26, ceticismo sobre a possibilidade de um acordo de paz entre Israel e os palestinos, embora tenha reiterado que fará todos os esforços para alcançar uma solução que leve a criação um Estado para o grupo e encerrar o conflito de décadas na região. "Temos o desejo de chegar a um acordo em 2008. Não tenho certeza de que conseguiremos, mas estamos dispostos a dar um passo gigante rumo ao fim desta disputa de uma vez por todas." "Estamos fazendo esforços excepcionais para resolver todas as diferenças com nossos vizinhos e resolver disputas pendentes com nossos vizinhos palestinos", disse Olmert durante uma conferência de negócios em Tóquio. Na semana passada, Olmert e o presidente palestino, Mahmoud Abbas, concordaram em acelerar as conversas de paz patrocinadas pelos EUA, depois que críticos acusaram Israel de não se empenhar suficientemente para chegar a um acordo neste ano.