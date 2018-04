Israel diz que diálogará 'sem precondições' com palestinos

O ministro de Assuntos Exteriores de Israel, Avigdor Liberman, afirmou nesta segunda-feira, 15, que o governo israelense está disposto a iniciar um diálogo sem "precondições" com os palestinos. Lieberman também disse que Israel está "aberto" a "qualquer pedido" durante as negociações.

"Podemos ir à negociação com os palestinos sem nenhuma condição prévia", repetiu o chanceler israelense numa entrevista coletiva concedida após um encontro com colegas da União Europeia (UE). EFE

Irã

Sobre as manifestações contra o resultado das eleições iranianas, Lieberman preferiu não comentar, alegando que isso seja um "assunto interno" do Irã. O ministro israelense, entretanto, insistiu que a comunidade internacional detenha o programa nuclear do país.

"Nunca intervimos em assuntos internos de nenhum país, e as eleições e manifestações de Teerã são um problema interno", afirmou Lieberman na conferência. Segundo o ministro, o Irã constitui "a maior ameaça para o Oriente Médio devido AE seu programa nuclear".

"A comunidade internacional deve parar o programa nuclear iraniano com sanções", declarou Lieberman, que considerou o Irã "mais perigoso que a Coreia do Norte". Segundo o ministro, o programa deve ser detido imediatamente por interesse de Israel, dos demais países do Oriente Médio e da comunidade internacional.