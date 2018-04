Israel diz ter atingido militantes em ataque aéreo na Faixa de Gaza

O Exército israelense disse nesta quinta-feira, 7, ter realizado um ataque aéreo na Faixa de Gaza contra militantes palestinos que estariam planejando um ataque contra o Estado judeu.

Fontes palestinas disseram que o alvo do ataque foi um carro que viajava na região central da Faixa de Gaza. Todos os três ocupantes do veículo sofreram ferimentos leves e conseguiram escapar.

Uma porta-voz da rádio do Exército de Israel disse que o alvo principal do ataque era Ahmad al-Ashkar, membro do grupo militante Frente Popular para a Libertação da Palestina.

"A organização estava planejando ataques contra Israel nos próximos dias", disse a porta-voz, sem dar mais detalhes.

Israel realiza com frequência ataques aéreos contra alvos na Faixa de Gaza, território controlado pelo grupo islâmico Hamas, e afirma que tais ações são, em sua maioria, resposta aos foguetes atirados de Gaza contra Israel.

Aviões militares israelenses atacaram um campo de treinamento do Hamas mais cedo nesta quinta-feira, após um foguete lançado desde Gaza ter explodido em Israel.

(Reportagem de Nidal al-Mughrabi e Joseph Nasr)