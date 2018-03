Israel e Hamas acertam trégua em Gaza Um cessar-fogo entre Israel e o Hamas, mediado pelo Egito, entra em vigor na quinta-feira, disse uma autoridade palestina, depois de ataques aéreos israelenses terem matado seis militantes armados na Faixa de Gaza. O funcionário de alto escalão, que está a par das negociações para a trégua, afirmou nesta terça-feira que as duas partes concordaram com um pacto de seis meses. Ele expressou confiança em que a violência recente não vá retardar o início do acordo firmado para pôr fim ao derramamento de sangue. "A implementação da trégua começará às 6h (zero hora no horário de Brasília) de quinta-feira", disse o funcionário, falando sob a condição de manter o anonimato porque não estava autorizado a anunciar o acordo. O cessar-fogo teria como objetivo pôr fim aos ataques de foguete e granadas de morteiro contra Israel a partir da Faixa de Gaza, controlada pelo Hamas, e às incursões israelenses no território. O governo de Israel diz que manterá os preparativos para uma ampla ação militar, caso a trégua fracasse. Uma autoridade do Egito confirmou a informação do funcionário palestino, segundo a agência de notícias egípcias Mena (Middle East News Agency). Uma fonte do Hamas afirmou que o Egito fará o anúncio do acordo. Israel praticamente confirmou o período do cessar-fogo, ao qual se referiu como um arranjo informal para interromper os combates. "O importante não são as palavras, mas as ações", disse Mark Regev, um porta-voz do primeiro-ministro israelense, Ehud Olmert. Regev repetiu as exigências de Israel de fim dos ataques contra civis israelenses, interrupção do contrabando de armas para Gaza e progresso na questão da libertação do soldado israelense Gilad Shalit, capturado por militantes de Gaza dois anos atrás. Funcionários israelenses e palestinos fizeram a ressalva no início desta terça-feira de que em qualquer acordo de trégua o bloqueio imposto por Israel à Faixa de Gaza depois que o Hamas assumiu o controle do território, um ano atrás, somente seria aliviado gradual e parcialmente. O Ministério da Defesa de Israel informou que um de seus mais graduados funcionários, Amos Gilad, viajaria para o Cairo na noite desta terça-feira para ser atualizado sobre o progresso nas negociações sobre a trégua. ATAQUES AÉREOS Ao comentar os ataques aéreos contra Gaza, que os militares israelenses disseram ter como alvo militantes, um funcionário do alto escalão palestino disse à Reuters que os dois lados "estavam tentando mostrar que concordavam com a trégua pela força, e não como um ato de fraqueza". Uma autoridade israelense disse que o chefes do setor de inteligência do país estão céticos quanto à duração da trégua e Israel deveria evitar lançar uma ampla operação militar na Faixa de Gaza. (Reportagem adicional de Dan Williams, em Jerusalém e da redação do Cairo.