Israel e Hamas se enfrentam na fronteira de Gaza Um foguete disparado da Faixa de Gaza matou um homem na quarta-feira em Israel, a primeira morte deste tipo em nove meses, enquanto bombardeios israelenses mataram seis militantes e cinco civis palestinos no território controlado pelo Hamas. O grupo islâmico disse ter disparado 40 foguetes em resposta ao bombardeio de Israel. O incidente deve ampliar a pressão para que o governo israelense endureça as ações militares contra a Faixa de Gaza, possivelmente com uma incursão terrestre em grande escala. Testemunhas disseram que Israel atacou militantes armados e também a sede do Ministério do Interior, o que danificou também prédios vizinhos e matou um bebê de seis meses, além de deixar 14 feridos, de acordo com fontes hospitalares. A violência complica as negociações de paz entre Israel e o presidente palestino, Mahmoud Abbas, da facção Fatah, que controla apenas a Cisjordânia. "O terror do Hamas ameaça não só as vidas dos civis israelenses e palestinos como também a paz e a estabilidade de toda a região", disse nota da chancelaria israelense, qualificando o lançamento de foguetes como "crime de guerra". Antes, cinco dirigentes do Hamas haviam sido mortos quando o veículo em que viajavam foi atingido por um bombardeio, numa estrada perto de Khan Younis (sul da Faixa de Gaza), segundo fontes hospitalares. Moradores da região que conheciam os mortos disseram que alguns deles haviam feito treinamento na Síria e no Irã e voltaram para Gaza aproveitando a abertura da fronteira com o Egito, no mês passado. O Hamas negou que os militantes tivessem sequer saído da Faixa de Gaza. O Hamas reagiu imediatamente ao bombardeio. Os foguetes lançados contra Israel foram os primeiros em duas semanas, embora aliados do grupo mantenham disparos diários. Quatro civis palestinos -- dois adultos e dois jovens, segundo fontes médicas -- morreram em bombardeios perto das bases de lançamento dos foguetes, no norte da Faixa de Gaza. O israelense morto no incidente tinha 47 anos e frequentava uma faculdade na cidade de Sderot, segundo autoridades. Outro bombardeio israelense, perto de Bureij (centro da Faixa de Gaza), matou um militante da Jihad Islâmica. O Hamas diz que os foguetes são uma resposta às ações militares em seu território e na Cisjordânia ocupada, e que as agressões vão parar quando Israel suspender as atividades militares e o bloqueio econômico à Faixa de Gaza. Em Nablus (Cisjordânia), forças israelenses mataram um militante da Fatah, segundo uma autoridade palestina. Quatro outros foram feridos e presos, disse essa fonte. A onda de violência cria um cenário tenebroso para a visita da secretária norte-americana de Estado, Condoleezza Rice, que chega na segunda-feira à região. O governo dos EUA corre contra o tempo para conseguir um acordo de paz entre palestinos e israelenses ainda durante o mandato do presidente George W. Bush, que termina em janeiro. (Reportagem adicional de Atef Sa'ad e Labib Nasir em Nablus, Ari Rabinovitch, Alastair Macdonald e Avida Landau em Jerusalém e Sue Pleming em Washington)