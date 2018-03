Israel e Hezbollah iniciam troca de prisioneiros

O grupo xiita Hezbollah entregou para a Cruz Vermelha Internacional dois caixões com os corpos dos soldados israelenses Ehud Goldwasser e Eldad Reguev, seqüestrados em 12 de julho de 2006. O episódio que deu início à guerra entre Israel e Líbano naquele ano. Veja também: Hamas parabeniza Hezbollah por troca Israel confirma identidade de soldados Assista ao vídeo O Comitê Internacional da Cruz Vermelha levou os caixões para Israel. Oficiais do Ministério da Defesa confirmaram que os corpos entregues pelo Hezbollah eram dos militares israelenses. A identificação abre caminho para a conclusão da troca de corpos e prisioneiros entre Israel e o Hezbollah. Pelo acordo entre as partes, os corpos dos dois soldados deverão ser trocados por cinco presos libaneses - entre eles Samir Kantar, militante condenado à prisão perpétua por um duplo homicídio em 1979. Até a entrega dos corpos, havia expectativa de que pelo menos um dos dois soldados estivesse vivo. Ehud Goldwasser e Eldad Reguev não mais foram vistos desde sua captura. A emissora de TV Al-Manar, do Hezbollah, mostrou dois caixões pretos sendo levados por um veículo na fronteira entre Israel e Líbano, depois de Wafik Safa, autoridade de segurança do Hezbollah, revelar pela primeira vez que os reservistas do Exército estavam mortos. O processo de troca é apresentado no Líbano como um triunfo. Beirute declarou feriado nacional para marcar a troca; após o acordo, não haverá mais militantes do Hezbollah em prisões israelenses. Na capital Beirute, o clima é de celebração e estão previstas várias manifestações. Em Israel, ao contrário, o clima é de consternação com a notícia de que seus dois soldados foram entregues mortos. Libaneses e palestinos mortos Um veículo da Cruz Vermelha atravessou a fronteira de Israel em direção ao Líbano transportando os caixões nos quais estão depositados os corpos de combatentes libaneses e palestinos como parte da troca de prisioneiros. Paramédicos do Hezbollah começaram a retirar os ataúdes pouco depois de o caminhão da entidade ter cruzado a fronteira. Cada caixão continha um papel com uma inscrição identificando a quem pertenciam os restos mortais. Uma emissora de televisão conseguiu captar a imagem de um desses papéis de identificação onde estava escrito apenas "Desconhecido Organização: Hezbollah". A TV Al-Manar, operada pelo Hezbollah informou que, dos primeiros 12 caixões entregues, oito eram de combatentes do grupo mortos durante a guerra de dois anos atrás com Israel. Um dos caixões levava o cadáver de Dalal Mughrabi, uma palestina envolvida em um atentado perpetrado em 1978 no qual 35 israelenses foram mortos. Identificação dos israelenses O Exército israelense confirmou que os restos mortais entregues correspondem a seus soldados. Após terminar o processo de identificação do DNA dos restos mortais, as autoridades militares informaram as famílias dos dois soldados nas localidades de Nahariya e Kiryat Motzkin, informou o Exército em comunicado. Minutos após receber a notícia, o sogro de Ehud Goldwasser, Omri Avni, disse aos jornalistas que estavam em frente a sua casa que foi "o momento mais difícil" dos últimos dois anos para a família. Avni acrescentou que as famílias dos soldados irão nesta quarta a uma base militar receber os restos mortais dos militares. O chefe do Comando Central das Forças Armadas, general Gadi Shamni, encarregado do anúncio à família Regev, disse que é um "momento duro", mas que sente "alívio", porque os cadáveres "poderão ser enterrados em terra de Israel". Regev e Goldwasser foram promovidos a título póstumo a primeiro-sargento e sargento-major, respectivamente, e a data e o local do enterro será comunicada em breve. Matéria atualizada às 10h40.