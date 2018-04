Israel e palestinos escolhem equipes para conversações de paz Depois de meses de adiamento, Israel e palestinos escolheram equipes de especialistas de seus governos neste domingo para tentar impulsionar as conversações de paz que, segundo críticos, ainda não tiveram progresso. As equipes vão trabalhar em cima de questões específicas, da segurança ao comércio e utilização da água, itens que devem fazer parte de qualquer acordo sobre um Estado Palestino, disse o porta-voz do ministro das Relações Exteriores, Arye Mekel. A chefe dos negociadores de Israel, chanceler Tzipi Livni, e seu contra-negociador palestino, o ex-primeiro ministro Ahmed Qurie, continuarão tendo que lidar com questões como as fronteiras, o futuro de Jerusalém e dos refugiados palestinos. Os negociadores, dos quais o presidente dos EUA George W.Bush espera que cheguem a um acordo até sua saída do governo em janeiro, têm se visto envolvidos em uma série de disputas, que incluem assentamentos judeus próximos a Jerusalém.